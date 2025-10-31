El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, recibió este viernes al alta médica después de la operación por cáncer de próstata que se realizó en el Sanatorio Allende. Se encuentra de buen ánimo y responde de manera positiva al tratamiento posoperatorio.

El mandatario fue sometido a estudios de control para evaluar su evolución y tras los resultados positivos se trasladó hasta su domicilio para continuar la recuperación.

La operación se realizó con fines curativos y permitió la extirpación completa del tumor. Al tratarse de un estadio inicial, el pronóstico es altamente favorable.

El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, se mostró positivo tras el proceso quirúrgico: “Ayer estuvo viendo los partidos de fútbol por TV y comenzó con la dieta líquida”, comentó.

“Lo que viene ahora son los controles típicos que se realizan por protocolo y los estudios de urología. La rehabilitación la tendrá que hacer en su domicilio y no realizar ningún tipo de esfuerzo, como cualquier cirugía”.

“Entre diez u once días estará de vuelta en el Ejecutivo Municipal”, confirmó Aleksandroff.