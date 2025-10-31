El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se recupera en el Sanatorio Allende luego de la intervención por cáncer de próstata realizada este jueves. Se encuentra de buen ánimo y responde de manera positiva al tratamiento posoperatorio.

Durante las últimas horas comenzó a movilizarse en la habitación y fue sometido a estudios de control para evaluar su evolución.

De no surgir complicaciones, podría ser dado de alta entre este viernes y el sábado.

La operación se realizó con fines curativos y permitió la extirpación completa del tumor. Al tratarse de un estadio inicial, el pronóstico es altamente favorable.

El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, se mostró positivo tras el proceso quirúrgico: “Ayer estuvo viendo los partidos de fútbol por TV y comenzó con la dieta líquida”, comentó.

“Lo que viene ahora son los controles típicos que se realizan por protocolo y los estudios de urología. La rehabilitación la tendrá que hacer en su domicilio y no realizar ningún tipo de esfuerzo, como cualquier cirugía”.

“Entre diez u once días estará de vuelta en el Ejecutivo Municipal”, confirmó Aleksandroff.