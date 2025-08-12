El ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore, visitó el programa Córdoba En Foco que se emite por Canal 10 y el streaming de SRT Media.

Allí confirmó que hay un deseo general dentro del oficialismo para que sea Juan Schiaretti el que encabece la lista de Provincias Unidas en las próximas elecciones legislativas. "Tendríamos al mejor de los nuestros representándonos", remarcó.

Remarcó que alianza de los gobernadores busca la disciplina fiscal y un Estado inteligente pero que promueva el desarrollo integral de las personas y federal del país a través de instrumentos como los que se usan en Córdoba.

De esta manera, buscó marcar una diferencia entre lo que propone la línea libertaria y el peronismo más cercano a Cristina Fernández.

“En Córdoba se ha hecho peronismo en los hechos, no en las palabras. Lo actualizamos, lo llevamos a los hechos. En Provincias Unidas hemos encontrado un núcleo de ideas que le dan consistencia a esta propuesta, distinta al topo que viene a destruir el Estado y a los que creen que desde el Estado se pueden resolver todos los problemas”, explicó.

Pastore también se refirió a la decisión de Natalia de la Sota de romper con el cordobesismo y armar su propio frente electoral, Defendamos Córdoba. “Claramente había una decisión de participar solo en la elección, eso nosotros lo tenemos que respetar. Tenemos una chance de ganarle a Milei, pero puede estar en riesgo con esta decisión de Natalia de la Sota”.