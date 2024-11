El gremio de los trabajadores municipales reclama mejoras en sus salarios y hasta el viernes de esta semana habrá medidas de fuerza en distintas dependencias.

El clima se venía enrareciendo en las negociaciones, pero la intimación del Ministerio de Justicia y Trabajo para suspender las medidas que se encontraban realizando con la fundamentación de que “han alterado la paz social” terminó de encender la mecha.

Los trabajadores lanzaron un plan de lucha que hoy tuvo su primer capítulo con acto central en el Palacio Municipal y a Rubén Daniele, el secretario general del gremio, como su actor central.

El principal reclamo del SUOEM apunta a la situación de sus salarios que pierden poder adquisitivo frente a la inflación. Según el gremio, actualmente están 18 puntos atrás de la inflación.

El discurso se endurece

Al referirse al tema hoy Daniele dijo “no cedemos ni una centésimo de la inflación, la queremos toda”.

El sindicalista insistió con que el conflicto se extenderá mientras no haya soluciones: “ viene diciembre y ellos están pedalenado, diciembre, fiestas. Pues bien, ya tenemos la decisión tomada, este plan de lucha no se levanta si no hay solución, carajo”.

En el ministerio en donde nos llevaron el día antes de la terminación, tramposos de mierda como son cambiaron el funcionario y cambiaron las propuestas. Nosotros rechazamos todo y si no se retoman las tratativas como estaban ese día nosotros no nos sentamos”.