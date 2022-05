La Agencia Córdoba Cultura prepara otra semana se eventos culturales, con funciones de cine, visitas por muestras de arte, lecturas callejeras, música, teatro y mucho más.

Mirá toda la agenda cultural de la semana:

Lunes 9

A las 18. Cine: Las cosas que no te conté (de William Nicholson, Reino Unido, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Edward toma la decisión de dejar a su mujer Grace tras 29 años de matrimonio. A partir de este momento, cada uno de ellos, a su manera, buscará la forma de rehacer su vida en un pequeño pueblo costero cerca de los acantilados de Hope Gap. Repite el martes 10 a las 21, el miércoles 11, el jueves 12 y el sábado 14 a las 19. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Cine: Matar a la bestia (de Agustina San Martín, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Emilia, de 17 años, llega al albergue de su tía Inés en la frontera entre Argentina y Brasil, en busca de su hermano perdido hace mucho tiempo. En esta exuberante jungla, donde abundan los mitos y leyendas locales, una peligrosa bestia que se cree que es el espíritu de un hombre malvado que toma la forma de diferentes animales, parece estar deambulando. En un viaje en pleno despertar sexual, Emilia tendrá que enfrentarse a su pasado para matar a la bestia. Repite el martes 10 a las 19 y el miércoles 11 a las 21. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Visita virtual a la muestra 404 de Teresa Maluf

Recorrido por la muestra 404 de Teresa Maluf con curaduría de Dante Montich expuesta en el Museo Emilio Caraffa. Se podrá ver la composición espacial realizada con esculturas volumétricas realizadas en hierro, matrices y bocetos a partir de los cuáles la artista realiza sus obras.

Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Martes 10



A las 18.30. Ciclo Cine en el Palacio: Soñando Martín (de Marcos Sanzano, 2021, Argentina). Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

En esta ocasión, el ciclo propone la cápsula Atravesando el olvido, una serie de largometrajes que enfocan su narrativa en los modos en los que el arte y los artistas han superado las pruebas del tiempo, de la historia, de la locura. En ese marco se proyectará esta película en la que un grupo de artistas y amigos del fallecido pintor Martín Santiago se reúnen para concretar su sueño de que su casa se convierta en un museo de arte y espacio cultural para el pueblo de Deán Funes, Córdoba. El grupo está liderado por el discípulo del artista, el pintor Mario Sanzano quién encabeza la iniciativa. Además lo acompañan artistas de la zona y amigos de Martín Santiago. A pesar de no tener recursos oficiales llevan a cabo la hazaña de recuperar la obra y convertir el espacio en un centro cultural para la ciudad. Entrada libre y gratuita. Sin reservas, por orden de llegada.

A las 20. Cine de cabecera: Casablanca (de Michael Curtiz, Estados Unidos, 1942). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Años 40. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a la autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del ‘Rick’s Café’ y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa les separó. Entrada libra y gratuita.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Silvana Schapira

Silvana es una saxofonista y cantautora cordobesa formada en La Colmena. En este video cuenta sobre su experiencia como música, su trayectoria y pone énfasis en su producción como cantautora y con otros colectivos durante el tiempo de pandemia.

Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Miércoles 11



A las 12. Una propuesta de lectura callejera feminista. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

En el marco de la muestra Movimientos del deseo se realizará una lectura “de choque” en la explanada del museo en la peatonal sobre literatura feminista y de disidencias. Se trata de darle voz y visibilidad a las obras que componen la Biblioteca Sala 0, feminismos simultáneos del Espacio Cultural Museo de las Mujeres y que, desde principios de este mes, forman parte del acervo literario del museo.



Se irrumpirá la jornada de tránsito en la peatonal de la ciudad en un día laboral como forma de ruptura al aturdimiento, al desconocimiento de la otredad y la rapidez como signo de productividad. La acción invita a detenerse, a escuchar discursos que durante mucho tiempo fueron negados y hoy, empiezan a legitimarse y usarse como banderas de derechos de la comunidad feminista y las personas que se identifican con el movimiento Lgbtqia+.

En esta lectura participarán referentes de diferentes campos artísticos, intelectuales y del activismo feminista. El miércoles 11 participarán Josefina Rodríguez, Boris y Pate Palero. Las personas serán invitadas a escoger un libro de la biblioteca, seleccionar un extracto y leerlo en vivo en la peatonal. Entrada libre y gratuita a través del sistema autoentrada.com.

A las 19. Séptimo en el Caraffa. Ciclo NO HUMANOS: El valle de los carneros (de Grimur Hokonarson, 2015, Islandia). Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

En un remoto valle de Islandia, dos hermanos que no se hablan desde hace más de cuarenta años deberán unir fuerzas para salvar su bien más preciado: su rebaño de carneros. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine por la Diversidad: El pastelero de Berlín (de Ofir Raul Graizer, Israel-Alemania, 2017). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

En Berlín, Oren, un ingeniero constructor israelí, se encapricha del pastelero Thomas. El romance ni siquiera parece haber empezado cuando Thomas descubre que Oren ha muerto en un accidente de coche en Jerusalén. Thomas viaja allí sin saber exactamente qué es lo que está buscando. Descubre que la mujer de Oren, Anat, es propietaria de un café, y esta le ofrece a Thomas un empleo de lo más básico, consistente en limpiar y fregar cacharros. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el Atelier de Marcos Acosta

El tema principal que aborda su obra es el paisaje. La búsqueda tiene que ver con el paisaje como excusa de una exploración interna. La técnica principal que utiliza es óleo sobre tela, pero también trabaja el dibujo, el grabado, la escultura y la instalación, entre otros. Marcos Acosta considera que esta profesión es algo permanente: aunque no se esté literalmente trabajando, se lo está todo el tiempo. Por lo general, el artista parte de alguna idea que va haciendo crecer una serie de trabajos.

Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Jueves 12



A las 12. Una propuesta de lectura callejera feminista. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

La acción invita a detenerse, a escuchar discursos que durante mucho tiempo fueron negados y hoy, empiezan a legitimarse y usarse como banderas de derechos de la comunidad feminista y las personas que se identifican con el movimiento Lgbtqia+. El jueves 12 participarán Claudia Huergo y Celeste Giacchetta. Las personas serán invitadas a escoger un libro de la biblioteca, seleccionar un extracto y leerlo en vivo en la peatonal. Entrada libre y gratuita a través del sistema autoentrada.com.

A las 20.30. La Catrina. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66. Comedia Cordobesa – Teatro Estable de Títeres

La Catrina, representación de la muerte por el pueblo mejicano, es el nombre de esta obra de títeres para adultos con un agregado: la muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Ella relatará los recuerdos de su infancia, adolescencia y adultez en los que la muerte tiene su presencia porque la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás es una muerte mansa. Entradas desde 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Córdoba y su música coral. Iglesia de la Compañía de Jesús

El Coro de Cámara de la Provincia, con dirección artística del maestro Gustavo Maldino, presenta Música contemporánea: Compositores cordobeses. El repertorio anuncia obras de Edgar Moya Godoy, Tomás Arinci, Carlos del Franco, Alejandro Pittis, Alejandro Maldino y Sergio Pancho Cabral. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Siete ritmos (de Julia Rotondi, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Con la presencia de la directora y parte del equipo técnico, se proyectará esta película protagonizada por las siete mujeres de la familia de la directora que sigue el viaje de Ceci, una joven cineasta que visita a su familia para filmar y escuchar sus secretos y visiones en torno al deseo y al amor. Experiencias atravesadas por anhelos de mujeres de distintas generaciones. En el camino aparecen fotos y videos de archivo, cartas y poemas. También pistas sobre un recuerdo de la infancia, el puente silbador, un lugar en el mar donde mágicamente se acercan las ballenas. Repite el viernes 13 a las 19.30 y el sábado 14 a las 21. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Poesía y música con Martín Mamonde

El músico presenta su nuevo concierto titulado Otoño, un paseo por las canciones de toda su vida. Sobre el concierto, dice: “Otoño es una representación de una de las estaciones más lindas del año, la poesía como estandarte y las melodías que acompañan en forma de amistad. Es un recital que es un encuentro de palabras y músicas que ya trascienden los nombres y apellidos, un viaje por los amarillos colores del arte y ese cálido abrazo de otoño para vernos alrededor de una guitarra y poder escucharnos”.

Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Viernes 13

A las 16.30. Conversaciones con artistas: Mirar por la ventana. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Recorrido por la muestra Figuraciones Urbanas con la presencia de la artista Ana Luisa Bondone Fernández. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Presentación del libro La Elocuencia Silenciosa de los Círculos de Susana Lescano. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Con la presencia de la autora del libro, del Doctor en Sociología Carlos Alberto Lista, del Abogado y productor de espectáculos José Palazzo, de la Magíster en Comunicación y cultura contemporánea Clementina Zablosky, y del gestor cultural y docente Pancho Marchiaro. Modera la charla la Licenciada Romina Castiñeira. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Inauguración de muestras. Casa de la Cultura – Río Cuarto

La venida de Crista de Selene Cráteres. El kit expositivo se encuentra integrado por: Nudes Doble Cola, Digo Yo. Me escribo otra vez y Bestial. El amor en estado de propiedad. El título que toma la exposición está determinado por la época histórica donde la artista realizó su producción, profundamente marcada por la experiencia del cuerpo en vinculación con el contexto y los posicionamientos políticos-económicos desde las prácticas íntimas y cotidianas.

Lo que no fue de Mariana San Juan. La exposición tiene como eje el deseo de que algo se concrete, el profundo deseo de la artista de ser madre y no poder; Mariana San Juan transita por lenguajes artísticos donde se articulan la pintura, lo textil y el objeto escultórico.

Valermina Lueje, artista plástica con orientación a la cerámica de destacada trayectoria expone en la Sala del Tesoro obras pertenecientes al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto.

Entrada libre y gratuita.

A las 21. Speaking Tango. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Speaking Tango es el primer álbum de Minino Garay dedicado íntegramente al tango recitado. En esta mezcla de declamación, tango y jazz, Minino Garay saca las palabras de su contexto habitual y las realza de una manera nueva. El concepto de este álbum es tomar los textos de viejas canciones de tango y adaptarlos a otros tipos de música. Durante los últimos veinte años, Garay trabajó junto a varios compositores y poetas para crear una amalgama de música, letras de tango y poesía original, especialmente con Lalo Zanelli, cuya colaboración fue fundamental para el proyecto. Entradas 1100 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Música: Tramperas Trío + Martín Dellavedova Cuarteto. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El jazz local converge en el auditorio del Centro Cultural Córdoba. Tramperas Trío y Martín Dellavedova Cuarteto juntos sobre las tablas en un concierto que expone dos miradas del jazz argentino y la música argentina instrumental. Entrada general: 750 pesos a través del sitio Autoentrada.com

A las 21. Ciclo matices: Víctor Carrión Grupo, música instrumental argentina Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El grupo conformado por Exequiel Mantega (piano), Guido Martínez (bajo), Mario Gusso (percusión) y Víctor Carrión (saxo soprano, flauta y quena) se pasea por música con impronta de distintas sonoridades de la música argentina, de autores como Waldo de los Ríos, Alberto Ginastera, y otros más actuales como Daniel Homer, Exequiel Mantega, y el propio Carrión. Algunas de ellas incluidas en el disco Negro editado hace algunos años. Siempre con espacio para la creatividad y la improvisación. Entrada general 1000 pesos.

A las 21. Cultura en el Patio: Eduardo Negro Sosa + Arrimando Dúo

Eduardo Negro Sosa y Arrimando Dúo (Néstor Cognini y Néstor Pérez) presentan Inaugural, un concierto compartido que transita la música popular de raíz folklórica, donde las composiciones propias de Sosa se entrelazan con las interpretaciones destacadas del Arrimando dúo. Despliegan un ramillete de canciones de autores varios como: Coqui Ortiz, Atuto Mercau Soria, Mario Arnedo Gallo, Julio Olivera Chazarreta, Raúl Carnota y Jaime D´avalos entre otros.

Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Sábado 14

A las 20.30. El conventiyo contraataca. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Elencos concertados presenta esta obra en la que un grupo de inquilinos vive las peripecias de la vida cotidiana que los atraviesa como grupo humano. El arte, el amor y la pobreza conviven entre las paredes de una casona que Doña Colomba regenta con pasión y el deseo de una vida mejor. La obra es una evocación al sainete criollo, con sus personajes y escenarios típicos que conjugan en su estructura la reflexión misma sobre la identidad argentina. En esta propuesta se evidencian, desde el trabajo estético, las posibilidades artísticas que devienen en memoria colectiva. Entradas 1000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. Ciclo Danza Teatro en el Centro: Frágil. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Frágil se propone experimentar el arte en un estado de contemplación que pondrá el ojo en lo cotidiano, en aquellas cosas que acontecen cada día, incluso en esas que provocan alguna lágrima y que, a pesar de ellas, se sigue al encuentro de una nueva madrugada y otro amanecer. Entrada libre y gratuita.

A las 21. A bailar con el Negro Videla y Ayrton Gelfo

En una jornada de emoción y reconocimientos, la radio La Ranchada junto a la Agencia Córdoba Cultura llevaron a cabo un homenaje a la música popular cordobesa: el cuarteto. Desde el Museo del Cuarteto se presenta este acústico de Ayrton Gelfo y el Negro Videla. La Ranchada fue la primera FM cuartetera que, además de divulgar al género musical desde hace más de 30 años, apoya a las jóvenes expresiones impulsando sus primeros pasos.

Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

A las 21. Un Viaje Sonoro. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

El Cuarteto Aguilar y Luis García Montero (Director del Instituto Cervantes) ofrecieron la obra Invitación a un viaje sonoro. Cantata a dos voces para verso y laúd a Manuel de Falla, una obra que nació cuando, ya en el exilio argentino, el laudista Paco Aguilar le propuso a Alberti escribir un texto literario-musical que reflejase la historia del laúd desde sus orígenes hasta el siglo XX, integrando una serie de partituras y transcripciones de la mejor música española y europea. Con motivo de la entrega del legado de Manuel de Falla en la Caja de las Letras, tuvo lugar el concierto Invitación a un viaje sonoro. Cantata para verso y laúdes, interpretado por el Cuarteto Aguilar en colaboración con Luis García Montero. Entradas generales 200 pesos, disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. El Flaco Pailos presenta: Solo de humor, más rápido y más gracioso. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Es un show netamente de humor donde El Flaco presenta distintos personajes sin salir de escena con cambios de vestuario en segundos al frente del público. En forma de chiste e historias, el comediante narra la vida cotidiana y también invita a un viaje imaginario por distintas etapas de su vida, que colorea con sonidos, música y expresión corporal además del vestuario instantáneo que tiene a mano. Durante hora y media no hay pausas, solo invita a reír y olvidarse de los problemas. Carcajada asegurada para el público, algo que Pailos confirma en cada una de sus actuaciones. Entrada general 1200 pesos.

Domingo 15

A las 15. El poder de los museos. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad educativa con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, se realizará buscando develar algunas estrategias compositivas de artistas y sus obras, luego se realizará un taller de creación e intervención de afiches reflexionando sobre el tema propuesto para este día por el ICOM. Propuesta destinada a jóvenes y adultos con cupo limitado. Inscripciones completando el formulario AQUÍ

A las 16. Los cuentos que se comió el sapo. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Dos narradores vienen a presentar los cuentos que se ha comido el sapo. Traen un libro-objeto que desplegará escenarios para contar historias. El público elige una de un repertorio de cuatro cuentos breves: Vuelo primavera, Pegaso, Copérnico y Camellos y flores. Entradas: adultos 400, menores 200 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 19. Ciclo En Capilla: Grupo Rinoceronte presenta Pasitos. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Rinoceronte es una danza sonora, un cortometraje, un cuento… son fragmentos de un universo que se invoca cada vez que se tocan sus melodías. Así se aborda la improvisación partiendo de composiciones como pasajes hacia nuevos caminos de la mano de este trío volador integrado por Cristian Andrada (contrabajo), Matías Romero (batería) y Lucas Acuña (trompeta/composiciones). Entrada libre y gratuita.

A las 21. Visita al taller de Trufa Dolls

En Trufa Dolls diseñan muñecos y juguetes de tela hechos a mano. Es un emprendimiento de triple impacto integrado por Silvia Vega (fundadora) y Pamela Antón (marketing y comunicación) que nace con la idea de hacer regalos especiales, teniendo como propósito unir el diseño con el cuidado del medioambiente y el compromiso social de brindar oportunidades laborales.

IG: @trufadolls FB: Trufa dolls Web: www.trufadoll.com.ar Mail: trufadolls@gmail.com

Se puede seguir en YouTube CulturaCBA