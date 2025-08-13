De Córdoba al mundo: Argentina se consolida como el mayor exportador mundial de maní
Las exportaciones de esta campaña sumaron 1.190 millones de dólares, superando a India, China, Estados Unidos y Brasil. Nuestra provincia produce, dependiendo de la campaña, hasta el 90 % del maní nacional, especialmente en los departamentos de Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman.
Argentina se posicionó en la última campaña como el mayor exportador de maní del mundo en términos de volumen. Las ventas al exterior sumaron 1.190 millones de dólares, un 12% más que en 2023 y el volumen más grande para el periodo 2002-2024.
Los datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) indican que el volumen exportado por el país representó el 23% del total de las ventas mundiales, superando a los otros exportadores del mundo, como India, China, Estados Unidos y Brasil.
Se destaca el protagonismo de la provincia de Córdoba, que ha llegado a producir hasta el 95% del maní nacional en la región geográfica que incluye a los departamentos Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman. De hecho, los expertos en la materia, consideran que el triángulo comprendido entre las localidades de Río Cuarto, Villa María y Río Tercero, es el área del mundo más promisoria para el desarrollo de este cultivo.
Al Mundo
Las exportaciones Argentinas llegan hoy a 80 países del mundo, en los cinco continentes. Los mercados más exigentes del mundo, como Países Bajos, Alemania, Rusia, Brasil y Argelia, valoran la producción cordobesa por su sabor, calidad y trazabilidad.
En la provincia, esta industria emplea aproximadamente 12.000 personas, repartidas en 30 localidades del interior.
Eso se debe a que se ha integrado la cadena completa del maní: producción, procesamiento, certificación de calidad y exportación. Ello permite exportar manufacturas con alto agregado de valor, lo que implica una importante generación de empleo directo a nivel regional.
Según la Cámara Argentina de Maní (CAM), el alimento argentino se obtiene bajo buenas prácticas agrícolas, respetando rotaciones de por lo menos cuatro años, con siembra directa o labranza mínima, y utilizando cultivos de cobertura a la salida del cultivo.
Maní argentino para el mundo
En la última década el valor de las exportaciones nacionales de maní aumentó un 80% y las ventas totales crecieron un 18%. Teniendo esto en cuenta, las exportaciones de maní superaron a la de los rubros siderúrgico, vitivinícola, frutícola y de aluminio.
Del total de las exportaciones argentinas de maní al mundo, el 80,1% (U$S 955 millones) formaba parte del rubro “maní crudo sin cáscara”, que incluye las variantes “maní con piel” y “maní blancheado”, uno de los procesos básicos para el uso industrial del maní; un 12,2% (U$S 145,5 millones) a “preparaciones de maní”, que representa al “maní tostado” y “manteca de maní”; un 7% (U$S 83,7 millones) a “aceite de maní”; y un 0,7% (U$S 8,6 millones) a “Subproductos de la extracción del aceite”.
En tanto, los principales compradores de maní argentino en el último año fueron los Países Bajos (32%), el Reino Unido (8%), Polonia (5%), Rusia (5%) y Estados Unidos (5%).
La Unión Europea, en su conjunto, sigue siendo el principal cliente de Argentina, al representar el 60% del total exportado y donde el maní de origen argentino es considerado entre los mejores.