Con su flamante sello, Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota aspira a renovar su banca en la Cámara de Diputados, ya escindida de la órbita de influencia del cordobesismo de Juan Schiaretti y Martín Llaryora, lo que provocó el inusual escenario de tres vertientes peronistas en la oferta electoral para el distrito Córdoba.

Dando durante 2024 la nota disonante respecto del resto de las bancas de Hacemos Unidos por Córdoba, y votando a contramano de lo que mandó en los distintos momentos el gobernador Llaryora (por ejemplo, Ley Bases), De la Sota dice que se opuso desde un principio al Gobierno nacional porque "sabía que el plan era aplicar la motosierra sin criterio". Al fin y al cabo, aunque enfrentados, coinciden la diputada y el exgobernador Schiaretti, quien hace poco expresó críticas hacia Nación al aludir a un “ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades”.

Ante un electorado mayoritariamente antikirchnerista -LLA ganó el ballotage en provincia de Córdoba con el 75% de los votos- la diputada calificó al Gobierno de "cruel y calculador" y dijo que la administración central carece de “sensibilidad social”

De la Sota se retrotrae a la Ley Bases para decir que a un año de su sanción, la tasa de desocupación crece en el Gran Córdoba (9,2% para el primer semestre 2025, INDEC). "Y avanza de manera preocupante en los sectores de empleo en blanco", dijo.

"Cierran todos los días plantas industriales. Voy a seguir defendiendo a la clase media", dice la diputada en el video publicado este sábado en X, con la típica estructura de spot de campaña, en el que hace énfasis en los sectores perjudicados por el actual modelo económico (industria, consumo masivo, asalariados, parte de la clase media).

Tras una intensa semana política marcada por el cierre de alianzas, se sabe que: el espacio de Luis Juez va como socio de La Libertad Avanza, novela y quiebre de la UCR Córdoba, la incógnita de Rodirgo de Loredo y la suerte que le toque a la hora de negociar con Karina Milei, hay certeza no confirmada de que Juan Schiaretti será cabeza de lista por Provincias Unidas, la nueva y última etiqueta electoral del cordobesismo.

"Por eso nace Defendamos Córdoba, un espacio ciudadano que se pone de pie para decir basta al ajuste brutal de Milei. Y trabajar por tus derechos y por los cordobeses", expresó la diputada al presentar su espacio. Una apuesta a contrapelo, en una plaza donde Milei conserva los mejores índices de aprobación.