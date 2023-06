El candidato a intendente de Córdoba Rodrigo De Loredo presentó este jueves una batería de propuestas de "transparencia" e intentó desligarse de la contienda que dejó la elección a Gobernador.

"Mi agenda no me va a encontrar a mi en un chiquero porque no le sirve a Córdoba", expresó el dirigente radical ante los micrófonos de la prensa.

Entre las propuestas que presentó De Loredo figuran prohibir la personalización de los actos de gobierno, ficha limpia, fechas fijas de elecciones, Paso y balotaje, limites en financiamientos de campaña y terminar con la cláusula de gobernabilidad para pasar a representaciones proporcionales en el Concejo de la Magistratura.

Por otra parte al ser consultado sobre las declaraciones de Luis, Juez acerca del reparto de "droga" de parte del oficialismo para comprar votos, el candidato de Juntos por el Cambio dijo que son "expresiones entendibles".

"Las expresiones de Juez son entendibles y viene de un proceso agotador que hay que dar tiempo a que haya claridad en los números y va a haber los reconocimientos que tenga que haber", afirmó De Loredo.