Rodrigo de Loredo confirmó este viernes que no participará como candidato en las próximas elecciones legislativas.

“Estaba dispuesto a acompañarlo, pero no a cualquier precio”, dice en un tramo del video que posteó en redes sociales, donde además tildó de “kirchnerista” al juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había impuesto la realización de internas en la UCR Córdoba, de las que el diputado también desistió competir.

"No acepto la invitación", dijo el diputado en referencia a integrar la lista de candidatos de La Libertad Avanza en Córdoba.

El pasado jueves 7 de agosto, Generación X -el espacio radical de De Loredo- desisitó de ir a las internas impuestas por la Justicia Federal a través del juez Vaca Narvaja.

“A la sociedad no le interesa hablar de la interna del radicalismo, por eso dimos un paso al costado: no vamos a seguir hablando de esta interna”, había dicho a Cba24n en ese momento Alejandra Ferrero, portavoz de De Loredo y presidenta de bloque en la Legislatura de Córdoba.

Información en desarrollo