En otro episodio de Foodie en la pantalla de Canal 10, nos enseñan cómo preparar una sopa reconfortante de pollo de orígenes tailandeses, precisamente llamada Tom Kha Kai.

Esta es una receta de sopa cremosa, picante, con un toque fresco y un punto ácido excelente, no solo para días fríos, sino también para los meses de calor, siempre que la tomemos fría (sí, se puede y está igual de buena, como el ramen y muchas otras).

Para la preparación se necesitarán ingredientes poco usados en la cocina de los hogares argentinos, pero que mediante éstos permiten lograr sabores exóticos y novedosos. Un ejemplo de esto es el uso de salsa de pescado, un condimento derivado del pescado o krill fermentado, que ha sido cubierto de sal y fermentado por casi dos años.

Otra particularidad de esta receta es que, a diferencia de la cocina francesa, los ingredientes de esta sopa no se doran antes de agregar el caldo, sino que se incorporan a un líquido caliente. Esto hace que queden mucho más jugosos y modifica el orden en que se añaden.

Ingredientes

250 g de pechuga de pollo en cubos

250 cc de fondo de ave

200 cc de leche de coco

80 g de champiñones

50 g de cebolla

1 diente de ajo

15 cc de salsa de pescado

5 g de sal

10 g de azúcar (para contrarrestar el picante)

2 rodajas de jengibre

Lima: ½ unidad

Cilantro a gusto

1 chile picante

Media rama de canela

Paso a paso

Picar el ajo, laminar el jengibre y cortar el chile en láminas. Hacer brunoise con la cebolla, cortar groseramente el cilantro, los champiñones en cuartos y el pollo en cubos de no más de 4 x 1 cm. En una olla, calentar el fondo de ave y la leche de coco; cuando rompa el hervor, añadir el ajo, la canela, el jengibre y el chile. Bajar el fuego al mínimo y cocinar durante 5 minutos; luego incorporar el pollo, la cebolla, la sal y el azúcar; tapar y cocinar por 15 minutos. Agregar los champiñones y cocinar unos tres minutos más. Apagar el fuego y añadir la salsa de pescado, el jugo y la ralladura de lima.

Tip foodie: cocinar apenas unos minutos los hongos, ya que de esta forma conservarán su textura y sabor.