De Tailandia para Córdoba: Tom kha kai, una sopa con sabores exóticos
Una receta de caldo de pollo de origen tailandés que se cocina en pocos minutos y usando solo una hornalla. Con sabores poco comunes en la cocina argentina, como la leche de coco, la canela, el chile y la salsa de pescado.
En otro episodio de Foodie en la pantalla de Canal 10, nos enseñan cómo preparar una sopa reconfortante de pollo de orígenes tailandeses, precisamente llamada Tom Kha Kai.
Esta es una receta de sopa cremosa, picante, con un toque fresco y un punto ácido excelente, no solo para días fríos, sino también para los meses de calor, siempre que la tomemos fría (sí, se puede y está igual de buena, como el ramen y muchas otras).
Para la preparación se necesitarán ingredientes poco usados en la cocina de los hogares argentinos, pero que mediante éstos permiten lograr sabores exóticos y novedosos. Un ejemplo de esto es el uso de salsa de pescado, un condimento derivado del pescado o krill fermentado, que ha sido cubierto de sal y fermentado por casi dos años.
Otra particularidad de esta receta es que, a diferencia de la cocina francesa, los ingredientes de esta sopa no se doran antes de agregar el caldo, sino que se incorporan a un líquido caliente. Esto hace que queden mucho más jugosos y modifica el orden en que se añaden.
Ingredientes
- 250 g de pechuga de pollo en cubos
- 250 cc de fondo de ave
- 200 cc de leche de coco
- 80 g de champiñones
- 50 g de cebolla
- 1 diente de ajo
- 15 cc de salsa de pescado
- 5 g de sal
- 10 g de azúcar (para contrarrestar el picante)
- 2 rodajas de jengibre
- Lima: ½ unidad
- Cilantro a gusto
- 1 chile picante
- Media rama de canela
Paso a paso
- Picar el ajo, laminar el jengibre y cortar el chile en láminas.
- Hacer brunoise con la cebolla, cortar groseramente el cilantro, los champiñones en cuartos y el pollo en cubos de no más de 4 x 1 cm.
- En una olla, calentar el fondo de ave y la leche de coco; cuando rompa el hervor, añadir el ajo, la canela, el jengibre y el chile.
- Bajar el fuego al mínimo y cocinar durante 5 minutos; luego incorporar el pollo, la cebolla, la sal y el azúcar; tapar y cocinar por 15 minutos.
- Agregar los champiñones y cocinar unos tres minutos más.
- Apagar el fuego y añadir la salsa de pescado, el jugo y la ralladura de lima.
Tip foodie: cocinar apenas unos minutos los hongos, ya que de esta forma conservarán su textura y sabor.