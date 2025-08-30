En forma preventiva y para evitar posibles accidentes, Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba resolvió, pasado el mediodía de este sábado, realizar algunos cortes en la Costanera del río Suquía, que presentaban inundación de la calzada producto de las fuertes precipitaciones registradas por la tormenta de Santa Rosa.

El detalle a tener en cuenta para los automovilistas es el siguiente:

Costanera Sur

- Desde la subida y bajada de Hombre Urbano hasta Puente Sarmiento.

- Desde la bajada del puente Santa Fe hasta Puente Avellaneda.

- Bajonivel de Puente Tablada.

Costanera Norte

- Desde Puente Cantón hasta Parque Las Heras - Elisa.

- Desde calle Ibarbalz hasta Puente Bicentenario.

En tanto, también hacia el mediodía el Observatorio Córdoba emitió un nuevo aviso a corto plazo por “tormentas fuertes con lluvias intensas”.

Los datos del tiempo de la hora 12 indicaban una temperatura de 14,7 ºC, vientos del sector suroeste a sólo 6 km/h y visibilidad escasa de apenas 4 kilómetros.