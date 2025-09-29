Entre el momento actual de la economía argentina, y un sector fuertemente afectado en los últimos tiempos, las novedades no son buenas para los taxistas de Córdoba.

Es que la Resolución 1767/2025 de la Superintendencia de Servicios de la Salud declaró “en situación de crisis” a la Obra Social de Conductores de Taxis (OSCTC).

Tal novedad fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Nación.

Es cierto que “se podrá interpone recurso de reconsideración y/o alzada” dentro de los 20 y 30 días, respectivamente.

Pero las autoridades intiman a la Obra Social a “acompañar un Plan de Contingencia en un plazo no mayor a quince días” y facultan “a las gerencias integrantes del Comité de evaluación y seguimiento de crisis y liquidación de los agentes del seguro de salud para efectuar el seguimiento del trámite”.