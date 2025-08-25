Declaran "Monumento Natural provincial" a ocho especies animales en Córdoba

Buscando proteger “lo más representativo y valioso del patrimonio natural de Córdoba”, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 197.

El mismo declara “Monumentos naturales Provinciales” a un total de ocho especies de animales.

Las mismas son:

- Sapo de Achala (Rhinellaachalensis);

-Tortuga Chaqueña o Terrestre (Chelonoidischilensis);

- Loro Hablador (Amazonaaestiva);

- Águila Coronada (Buteogalluscoronatus);

- Cóndor Andino (Vulturgryphus);

- Aguará Guazú (Chrysocyonbrachyurus);

- Guanaco (Lamaguanicoe);

- Pecarí Chaqueño o Quimilero (Parachoeruswagneri)

El contexto es un pedido de la Subsecretaría de Biodiversidad, merced a la modificación de la Ley de Áreas Naturales, donde se ampliaron criterios. Desde ahora, se pueden designar "especies vivas" en tal sentido.

Para tal cuestión, se evaluaron el “carácter endémico, el estado de conservación”, además del “valor real en educación, conservación o belleza; nivel de amenaza” y su “relevancia simbólica, ecológica y sociocultural”.

En los análisis participaron el Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Centro de Zoología Aplicada de la UNC, el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la cátedra de Ecología de Comunidades y Ecosistemas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la UNC, además de su Museo de Zoología y su centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables. También fueron parte el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas del CONICET, la Fundación Mil Aves, el Parque de la Biodiversidad municipal, el centro de rescate ‘Tatú Carreta’, la clínica de fauna silvestre y animales no convencionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica, y Natura Argentina.

El objetivo central es la introducción de Planes de conservación, a construir de ahora en adelante por las partes que intervienen.