Del gris y el frío a días con 30º: cómo sigue la semana en Córdoba

Que en las primeras horas de la mañana el mercurio haya marcado 6 grados en el centro de la provincia de Córdoba no es común para fines de octubre.

Pero las condiciones trajeron el cambio de tiempo cuando la primavera encara casi la mitad de su recorrido.

Las lloviznas, de carácter aislado, acompañan también a este martes.

En la Capital, las previsiones apuntan a una máxima de apenas 15 grados.

De acuerdo a lo anunciado, para el miércoles el gris persiste en el cielo, aunque sin precipitaciones y con la temperatura en aumento.

¿El sol? La fecha de reaparición se prevé para el jueves. El viernes, en tanto, la estación de las flores vuelve a imponer condiciones.

Para el sábado, una máxima de treinta grados es la gran novedad.