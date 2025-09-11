Tras varios meses de investigaciones, grupos operativos en conjunto con investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos y detuvieron a dos sujetos mayores de edad por ejercer el narcomenudeo en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.

Investigadores de la FPA detuvieron a los dos personas en la vía pública. Además, se logró el secuestro de una motocicleta, dinero y elementos probatorios para la causa.

Automáticamente se libraron tres allanamientos (un punto de venta y otro de guardado) sobre calles 9 de Julio al 100 (2) y Martín Fierro s/n, de barrio Centro. Se incautó un automóvil.

Ambos detenidos utilizaban la modalidad de delivery de drogas en distintos barrios de la ciudad. Además, uno de ellos contaba con antecedentes por narcomenudeo.

Para concluir, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero ordenaron la remisión de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.