Demorados por trasladar gallos de riña ocultos en un auto en el norte de Córdoba

En un control vehicular de rutina realizado en el norte de nuestra provincia por personal de Gendarmería Nacional, tres hombres fueron demorados por trasladar gallos de riña y aves silvestres ocultas en el interior del auto en el que se conducían.

El operativo, que ocurrió sobre la ruta nacional 19 a la altura de Santiago Temple, permitió descubrir el traslado ilegal de ocho gallos de riña inmovilizados y envueltos en fundas de tela, junto a varios objetos que habitualmente se utilizan para la realización de peleas clandestinas.

En el lugar también se secuestró una jaula con diez cardenales silvestres.

De inmediato, los gendarmes dieron intervención a la Fiscalía de Río Segundo, que ordenó el secuestro de los animales y de todos los elementos relacionados con las prácticas ilegales, mientras que los tres sujetos que se conducían en el vehículo fueron liberados, aunque se les abrió una causa judicial por presunta infracción a la ley 22.421 de flora y fauna y a la ley 14.346 de maltrato animal.

Según pudo establecer el personal presente en el operativo, tanto los gallos como las aves estaban siendo trasladados hacia Santiago del Estero.