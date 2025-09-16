Demoras en el tránsito en el puente de E53 y Av. Padre Luchesse: los desvíos

El desperfecto de una camioneta que quedó varada en el puente de la E53 y la Avenida Padre Luchesse, mientras circulaba hacia la ciudad de Córdoba. Personal de Caminos de las Sierras bloquea un carril y se generan demoras en la zona.

Un móvil de Canal 10, por SRT Media, informó que hay alrededor de 3 kilómetros de fila de autos circulando con lentitud en ese sector por lo que se recomienda tomar un desvío para saltear el embotellamiento.

La camioneta sufrió daños en el tren delantero pero, afortunadamente, su conductor no sufrió heridas. Se aguardaba la llegada de la grúa para volver a habilitar la circulación.

Se recomienda desviarse por Padre Luchesse, por debajo del puente y retomar camino a Córdoba, yendo hacia el peaje.