Dengue: en Córdoba solo el 14.3% de los jóvenes convocados asisten a vacunarse

Parte de la estrategia de combate contra el Dengue es el uso de la única vacuna que ha sido aprobada hasta hoy por la autoridades sanitarias de Argentina. Qdenga es la vacuna del laboratorio japonés Takeda, que protege contra los 4 serotipos del dengue y fue aprobada por la ANMAT en 2023. Se requieren 2 dosis con un intervalo de 3 meses y provee inmunidad por unos 5 años cuando se completa el esquema.

En el sector privado, la disponibilidad de vacunas, todavía es una promesa.

El gobierno de Córdoba lanzó su propia estrategia y ante el escaso apoyo ofrecido por Nación, decidió su propia campaña de vacunación con la compra de 75 mil esquemas completos.

Luego de establecer los criterio epidemiológicos y clínicos con que se utilizaría esa limitada cantidad, se procedió a la convocatoria a las personas que habían tenido al menos un día de internación y al personal de salud.

Baja adhesión

Pero ya lanzada la campaña, la respuesta de las personas que fueron convocadas para vacunarse parece muy baja y se manejan diferentes hipótesis sobre las causas de este bajo nivel de aceptación.

Para conocer detalles de la situación, en “Ponete al Día”, el informativo de primera mañana de la radios de los SRT, convocaron a Eugenia Vittori, la directora de epidemiología de la Provincia.

Vittori, aclarando que se trataba de una opinión personal, señaló que “efectivamente puede haber una desconfianza hacia las vacunas” pero se ocupó de darle contexto a esta afirmación.

“La gente no concurre a vacunarse, no llega al 25% de las personas que estuvieron internadas y han sido convocadas a vacunarse la asistencia” señaló la directora, pero advirtiendo que es un fenómeno en concordancia con lo que ocurre en todo el país.

“ En las otras provincias tienen el mismo problema: la gente no concurre a vacunarse a pesar de tener la vacuna disponible de modo gratuito” advirtió.

En ese contexto, la doctora descartó que la baja tasa de vacunación estuviese relacionada con la modalidad de convocatoria, a través del CIDI y para fundamentarlo citó el caso de el departamento San Justo.

Vittori explicó que “en la provincia de Córdoba tenemos un solo departamento priorizado por Nación, que es San Justo. Nación envió 7000 esquemas (14.000 dósis) para vacunar a adolescentes entre 15 y 19 años y este grupo no está siendo convocado por CIDI, sino por los municipios y aún así el porcentaje de vacunación en el grupo de adolescentes es todavía menor al general: solamente 14,2% se ha vacunado”.

La vacuna no es obligatoria dentro del calendario, por lo que no se puede obligar a la población a vacunarse, “pero se ofrece gratuitamente considerando criterios clínicos y epidemiológicos, para que la gente que está en grupos de priorizados y aún así deciden no vacunarse” advirtió la directora.

A Quienes

En Córdoba la estrategia definida comenzó por priorizar a las personas que tuvieron dengue y estuvieron internadas por lo menos 24 o más horas seguidas por personal de salud pública y luego del sector privado.

Vittori explicó que “esta semana se está convocando a personal privado, como bioquímicos, instrumentadores quirúrgicos, odontólogos, fisioterapeutas, etc. y la edad para acceder a la vacunación es entre 15 y 59 años”.

Entre el personal de salud, hay gente que no se ha vacunado: en el ámbito de la salud pública llega al 60%; en el ámbito privado es más bajo, 32 %, pero aclaró Vittori, "se empezó más tarde con este grupo".

También explicó que la vacuna “no es obligatoria en el ámbito de la salud: la idea es que el personal de salud esté sano para poder atender un posible brote de dengue”.

Inocuidad y preguntas

Una consulta obligada es si la vacuna es inocua. No hay medicamentos “inocuos”. Pero Vittori explicó que “la vacuna es una vacuna a virus vivo atenuado; ningún medicamento es 100% inocuo y por eso la vacuna tiene contraindicaciones: mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con alteraciones en la inmunidad, no deben vacunarse. Pero es una vacuna que, como todas las vacunas, hasta donde fue estudiada produce más beneficios que riesgos”.

También advirtió sobre las reacciones que puede producir luego de la vacunación: “puede producir inflamación en el sitio dónde se inyectó, cansancio, dolor muscular, pero es una vacuna efectiva” señaló la profesional.

Las que no se usen

También se le consultó que previsiones hay para las vacunas que no se utilicen, dado que los bajos porcentajes hacen prever que habrá una disponibilidad importante. Vittori explicó que “todavía lo estamos discutiendo. Es probable que fijemos una fecha límite para la primera dosis de modo tal de establecer con cuántas dosis contamos. También estamos estudiando, en base a criterios clínicos y epidemiológicos, quiénes serían los destinatarios de ese remanente”.

Muy probablemente esas decisiones se tomen recién cuando se conozca la cantidad de esquemas sobrantes para poder establecer un grupo objetivo acorde a la disponibilidad de vacunas.