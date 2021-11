La fiscalía del Distrito I Turno 4 a cargo del fiscal Gustavo Dalma, comenzará a revisar las filmaciones de los domos a partir de esta jornada, para intentar determinar lo sucedido cuando dos jóvenes que circulaban en moto por Nueva Córdoba fueron detenidos en un control policial y luego agredidos por los uniformados, según consta en la denuncia.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando Lara Acuña de 18 años y su novio de 20 fueron abordados por un móvil policial que aparentemente los confunde con motochorros. En esa circunstancia, la joven empieza a filmar a los policías luego de que estos maltrataran verbalmente a su novio y recibe un culatazo en la boca por parte de un policía, que le partió el labio, le sacó dos dientes y la dejó inconsciente, según explicó su abogado Jorge Sánchez del Bianco.

“Nos pararon y le dijeron a mi novio ´sacate el casco negro de mierda´ y a mí me dijeron ´correte pendeja´, ahí es cuando yo les pedía que no lo maltraten a mi novio e intenté filmarlos. Quería filmar el nombre de uno de los policías y no lo tenía pegado en el uniforme y en ese momento es cuando me corre la mano y me pegó un culatazo con el arma con el que me arrancó los dientes”, relató Lara.

Tras la denuncia, el Tribunal de Conducta Policial presidido por Ana María Becerra, "se puso a disposición de la fiscalía" y pidió los registros de las cámaras al 911, como así también audios y el rol de combate (donde se visualiza qué policías trabajaban a esa hora y en ese lugar).

La funcionaria expresó que cuando hicieron la presentación en el organismo, se asesoró a las víctimas sobre cómo hacer la denuncia judicial y se las acompañó en todo momento. "Lo que ella denuncia es un delito", afirmó.

Además, el abogado de los denunciantes confirmó que pidieron constituirse como querellantes particulares y ahora esperan la autorización del tribunal para poder tener acceso a la causa. Si bien todavía no hay imputados, se aguardan los resultados de las medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades.

Jorge Sánchez del Bianco señaló que es urgente "ingresar al proceso y controlar el mismo", al tiempo que aseguró que necesitan "corroborar la prueba que se incorporó por parte del personal policial, como también tener acceso a las cámaras privadas que entendemos que son las que van a permitir esclarecer los hechos y demostrar que ocurrieron tal cual como lo manifestó" su asistida.