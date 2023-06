Un caso de violencia de género tiene en vilo a una familia en Huerta Grande. Denuncian que un sujeto tuvo secuestrada a su expareja, a quien también amenazó con un cuchillo. La madre de la mujer aseguró que tanto ella como otros familiares fueron amenazados en el momento en que se dirigieron al domicilio de calle Luis Vittone a rescatar a su hija.

"Este muchacho (B.F.) tiene problemas psiquiátricos y no cumple con el tratamiento. También tiene antecedentes por haber agredido a su madre y a su abuela" relató Ana a Punilla Informa.

"La historia comienza en junio o julio del año pasado cuando mi hija comenzó una relación con este sujeto. A partir de allí noté signos de violencia psicológica primero y después comenzó a romperle objetos personales como el teléfono, le revisaba todo y la controlaba". La madre de la víctima remarcó lo importante de hacer pública esta situación para evitar que suceda algo irreparable.

La primera denuncia data del 27 de septiembre del 2022, luego de un período de convivencia y derivó en una restricción para ambas partes. B.F. violó esa medida en diciembre cuando quiso dañar el auto de la joven y a partir de allí lo detuvieron varias veces pero es liberado de acuerdo a su cuadro psiquiátrico. En este sentido, Ana aseguró que "tampoco está cumpliendo con el tratamiento indicado".

En un suceso ocurrido en enero pasado en calle Ingeniero Copello de La Falda, los mismos vecinos dieron aviso a Seguridad Ciudadana porque estaba agrediendo a la joven en la vía pública. A raíz de ello, la víctima pudo hacer la denuncia y obtener el botón antipánico. "En medio de todo esto recibió amenazas de parte de la madre de este muchacho y de una oficial de policía que se presentó donde estaba mi hija". Luego hubo otros casos en los que el sujeto violó la restricción hasta el hecho ocurrido el pasado martes.

"Me avisaron que se había metido en la casa de mi hija, golpeó y pateó la puerta hasta que ella le abrió. Los vecinos me contaron que varias veces escucharon gritos y cuando se acercaron salía él y decía que no pasaba nada, que estaban mirando la tele" contó la mujer agregando que el sujeto siempre utiliza argumentos para "envolver" a la joven diciéndole que va a cambiar y de esa manera logra ingresar. "Al llegar con otros familiares él estaba adentro, como escondido detrás de mi hija que decía que lo dejaran tranquilo, que iba a salir con calma. Cuando quise sacarla de la casa, él mostró una cuchilla que tenía entre la ropa y quiso agredir al padre de mi hija" contó angustiada la mujer.

A partir de esa situación salieron a perseguirlo mientras dieron aviso a Seguridad Ciudadana y a la Policía pero, según el testimonio "en ninguna comisaría tenían móviles". Fue librada una orden de detención para B.F. pero Ana aseguró que no se había cumplido y en la mañana del miércoles, ella misma debió presentarse con un bate de béisbol en el comercio donde trabaja el sujeto. Efectivamente estaba allí por lo que la policía debió concretar el procedimiento.

"En la Unidad Judicial me dicen que se necesitan más denuncias y que hay gente que le tiene miedo" se lamentó la madre desesperada agregando que en el último hecho su hija tampoco quiso denunciar. "Es un potencial femicida, de casualidad todavía no mató a nadie. Ahora está detenido pero no sé hasta cuándo, ojalá que sea el tiempo suficiente para que mi hija pueda alejarse de él y sanar" aseguró para luego dejar el mensaje: "hay que hablar, si todos nos quedamos callados y seguimos sin denunciar esto no va a terminar nunca".

Si estás en una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. En Córdoba podés llamar también al 0800 888 9898.

Fuente: Punilla Informa.