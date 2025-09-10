En la mañana de este miércoles, los abogados Claudio Orosz y César Theaux presentaron una denuncia en contra del Fiscal de Instrucción Ernesto de Aragón, los subcomisarios Ezequiel Romero y Edgardo Pérez y el sub inspector Rey, partícipes del operativo donde resultaron detenidas 14 personas y Federico Giuliani, secretario general de ATE.

“Abuso de autoridad, incumplimiento a los deberes de funcionario público y privación ilegítima a la libertad”, son las calificaciones que detallan en la denuncia. Sin embargo, Orosz anticipó que no descartan otras como severidades y torturas.

La denuncia informa que el Fiscal de Aragón, luego de la libertad concedida a Federico Giuliani, procedió a cancelar la citación para la declaración del imputado fijada para el día 4 de septiembre de 2025 a las 13 horas y está intentando citar a las empleadas que recibieron a las y los manifestantes, sin posibilidad alguna de la defensa de ninguno de los 15 imputados. “En estos tiempos de opacidad legal, torna muy sospechosa la maniobra investigativa”, reza la presentación.

Con respecto al día de la detención, en el marco de la protesta de organizaciones sociales en la calle 27 de abril 784, donde se encuentra Políticas Públicas de la Municipalidad de Córdoba, la defensa hizo una recolección de videos completas, donde buscan “demostrar cómo se montó un operativo absolutamente falso” y que culminó con la detención de personas, lesiones en el caso de Federico Giuliani, todo con las expresas órdenes del fiscal de Aragón cumplidas por los altos jefes policiales “quienes informaban desde el lugar de los hechos una situación que en realidad (1:08) no se estaba produciendo, tal como lo demostramos con la prueba que vamos a acompañar en esta causa”, adelantó Orosz a SRT Media.

Indicó también que harán otras denuncias "con mayor material probatorio que demuestran la persecución en contra de Giuliani por ejercer el constitucional derecho de protestar y peticionar a las autoridades, aunque a la agencia Córdoba Justicia, dependiente del Poder Ejecutivo, no le guste".

La denuncia