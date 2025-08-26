El juez de Ejecución Penal en la ciudad de Río Cuarto, Gustavo Echenique Estevez, fue denunciado ante el Jury por otorgar, en dos oportunidades, la prisión domiciliaria a Horacio Grasso, involucrado en el femicidio de Milagros Bastos. Los legisladores Gregorio Hernández Maqueda, Matías Gvozdenovich, Alejandra Ferrero, Rodrigo Agrelo, Ariel Grich y Walter Nostrala solicitaron la suspensión inmediata del juez y su destitución por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, negligencia grave y posible comisión de delitos”.

Grasso, expolicía, condenado por el homicidio de Facundo Novillo, un niño de 7 años asesinado de un disparo en la cabeza en barrio Colonia Lola, en el 2007, cuando viajaba junto a su madre, Laura Cansino, en un Renault 12. En el 2009 es condenado por ser autor responsable de homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego imponiéndose una pena de prisión de 27 años.

A pesar de sus antecedentes de violencia y su alta peligrosidad, gozó del beneficio de la prisión domiciliaria en dos oportunidades. Fue en el placard de su departamento, ubicado en el centro de la capital, que se halló el cuerpo de la joven de 22 años, desaparecida desde hacía meses.

“Solicitamos la suspensión inmediata del juez y su destitución. No es sólo una cuestión legal, es un deber moral frente a la sociedad. Los cordobeses merecemos instituciones que protejan la vida y la seguridad de todos”, expresó Maqueda vicepresidente de la Comisión de Justicia.