En el marco de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que llevó a la destitución de Diego Spagnuolo, desde la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad convocaron a una conferencia de prensa para este lunes en Córdoba.

En un escueto comunicado manifestaron: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del Gobierno Nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud”.

La conferencia fue convocada a las 12 del mediodía en Plaza San Martín y se replicará, a la misma hora, en Plaza de Mayo en CABA

Adelantaron que se repetirá está acción hasta el tratamiento en senado en diferentes puntos del país que se irán confirmando