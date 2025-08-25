repudio
Denuncias por coimas: asamblea de Discapacidad convoca a conferencia de prensa
Se realiza en la Plaza San Martín, en la ciudad de Córdoba, en Villa María y en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. La medida surge tras la destitución de Diego Spagnuolo frente al Andis.
En el marco de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que llevó a la destitución de Diego Spagnuolo, desde la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad convocaron a una conferencia de prensa para este lunes en Córdoba.
En un escueto comunicado manifestaron: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del Gobierno Nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud”.
La conferencia fue convocada a las 12 del mediodía en Plaza San Martín y se replicará, a la misma hora, en Plaza de Mayo en CABA
Adelantaron que se repetirá está acción hasta el tratamiento en senado en diferentes puntos del país que se irán confirmando