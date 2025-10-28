Desde comienzos de este mes se puede denunciar el mal estacionamiento en la App Ciudadana. Se trata de una medida de la Justicia Administrativa de Faltas que favorece la convivencia urbana en la ciudad.

La Municipalidad de Córdoba informó este martes que en estos 28 días se recibieron 736 denuncias, de las cuales el 72,96% fueron admitidas, mientras que el resto se desestimaron por diversos motivos.

Obstruir los garajes está en primer lugar (69,97%), seguido de bloquear la rampa (17,12%) y ocupar el espacio reservado para personas con discapacidad (9,78%). En cuarto lugar, se ubicó estacionar en lugares destinados a hospitales (3,13%).

Cabe aclarar que hasta el próximo viernes el sistema operará en el marco de la campaña “Sin multas, con responsabilidad”, por la cual solo se notifica a los conductores denunciados y no se aplicaan multas. Desde el sábado 1 de noviembre, comenzarán a sancionarse estas infracciones.

Cómo denunciar el mal estacionamiento en Córdoba

Los ciudadanos deben iniciar sesión en la “App Ciudadana” con su cuenta de “CIDI” y se deben conceder los permisos necesarios para que la App pueda acceder a la ubicación y a la cámara. Es importante saber que se reserva la identidad del denunciante.