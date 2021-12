La fiscal numero uno especializada en delitos contra la integridad sexual de Córdoba, Alicia Chirino, investiga una denuncia realizada por una joven deportista que practica Luge.

El Luge, es un deporte olímpico de invierno que junto al bobsleigh y al skeleton consiste en competencias con distintas modalidades de descenso en trineo.

Según su testimonio, la mujer fue victima de abuso sexual por parte de otro competidor argentino durante un torneo internacional de Luge que se realizaba en Rusia en 2016.

Por distintas razones, la víctima recién ahora ha podido formular la denuncia penal contra su abusador y la doctora Chirino receptó el testimonio y ha iniciado la investigación.

“El abuso sexual se dio en el marco de un encuentro entre deportistas amigos de diferentes nacionalidades y esta persona se aprovechó del estado de cansancio y somnolencia de mi defendida para abusarla mediante el uso de violencia”, le dijo la abogada representante de la víctima, Graciela Taranto, a Radio Universidad y Canal 10.

“Ella no sólo tuvo que padecer el terrible hecho del abuso, sino que además fue revictimizada cuando en el año 2016 pudo contarle lo ocurrido al representante de la Asociación Internacional de Luge y esta persona, le dijo que no diga nada, que abandone la competencia en la que estaba participando y que se vuelva a la Argentina. En ese trayecto mi defendida no pudo conseguir pasaje y estuvo dos días en el aeropuerto de Munich sin contención de ningún tipo, con lesiones y en medio del shock postraumático por el abuso sufrido”, detalló la letrada.

La representante aseguró que la víctima requirió de mucho tiempo y un prolongado tratamiento psicológico para poder tomar la decisión de efectuar la denuncia cinco años después de ocurrido el abuso.

Pese a que la agresión sexual ocurrió en Rusia, hay antecedentes en la Justicia de Córdoba que permiten que la fiscal Chirino pueda avanzar con la investigación de la denuncia.

El agresor está perfectamente identificado, es oriundo de San Luis y era integrante de la delegación argentina de Luge que participò del torneo en Rusia en 2016 junto con la la mujer abusada.