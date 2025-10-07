Desalojo en Córdoba: intervinieron un predio ocupado por familias gitanas

Un importante operativo policial se lleva a cabo este martes en barrio Yofre Norte, donde se activó el desalojo de un predio de 11 hectáreas ocupado por 11 familias gitanas.

La medida fue ordenada por un juzgado en lo civil, luego de casi dos décadas de reclamos judiciales por parte del propietario del terreno.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros confirmó que se trabaja con un amplio despliegue de efectivos para garantizar que el procedimiento se realice con normalidad y sin incidentes.

“Desde 2006 se asentaron acá, primero con carpas y luego con construcciones. También verificamos los vehículos del lugar y sus numeraciones”, señaló a Canal 10.

Por su parte, el abogado del propietario, Nicolás Klapier, explicó que “el dueño agotó todas las instancias civiles y penales en los últimos 19 años”, lo que derivó en la orden de desalojo.

El procedimiento también incluye la participación de distintas áreas de la Policía de Córdoba, personal judicial y equipos de asistencia social para las familias.