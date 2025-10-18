Un joven de 17 años es buscado en Córdoba después de que sus familiares denunciaran la desaparición en barrio Villa Adela.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno Tres pidió colaboración para dar con el paradero de Mauricio Jesús Jaime.

El joven desaparecido mide 1,94 metros, es de contextura delgada y tez blanca. La última vez que fue visto vestía pantalón negro, una remera de Boca, campera rompevientos y zapatillas negras.