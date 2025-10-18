Sociedad
Desaparecido en Córdoba: mide casi dos metros y tiene 17 años
El adolescente fue visto por última vez en su casa del barrio Villa Adela. Llevaba una remera de Boca y una campera rompevientos.
Un joven de 17 años es buscado en Córdoba después de que sus familiares denunciaran la desaparición en barrio Villa Adela.
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno Tres pidió colaboración para dar con el paradero de Mauricio Jesús Jaime.
El joven desaparecido mide 1,94 metros, es de contextura delgada y tez blanca. La última vez que fue visto vestía pantalón negro, una remera de Boca, campera rompevientos y zapatillas negras.
Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 6: teléfono 4481016, interno 34101, 4666250; o en calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo, Córdoba.