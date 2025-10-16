Desapareció un científico cordobés en Alemania y temen que esté desorientado

Alejandro Fracaroli, científico cordobés e investigador del Conicet, está desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania.

El alerta se encendió el martes, cuando no se presentó a trabajar y su celular apareció apagado desde hacía más de 20 horas. Sus compañeros dieron aviso a la policía local.

Desde el Conicet Córdoba difundieron el pedido de colaboración a través de redes sociales.

Señalan que Fracaroli podría estar desorientado y solicitaron difundir la información para ayudar a encontrarlo.

El investigador integra el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Un colega español que comparte laboratorio con él contó que Fracaroli había viajado en septiembre para un proyecto de investigación que se extendería hasta fin de año.

Por cualquier información sobre su paradero, desde el Conicet indicaron comunicarse a los números +34 634 64 10 75 o +49 1556 0587 656.