A más de seis meses de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, de tres años, la investigación parece no salir de la parálisis y, este viernes, se agregó la renuncia de uno de los fiscales en Córdoba.

Isabel Reyna, fiscal provincial de Bell Ville, se apartó de la causa sobre el paradero del pequeño, que fue visto por última vez el 22 de febrero de este año en Ballesteros Sud, según informó el Diario del Interior del País.

El pequeño vivía junto a su familia en la zona este de la provincia, a cuarenta kilómetros de Villa María, donde sus padres trabajaban en un cortadero de ladrillos.

El caso de la desaparición tomó relevancia pública por las semejanzas con el caso de Loan Peña, el niño de cinco años desaparecido en Corrientes en junio de 2024.

Para la investigación del caso se conformó un cuerpo de fiscales provinciales y federales. Con la salida de Reyna, las tareas investigativas continuarán bajo las órdenes del fiscal provincial Nicolás Gambini.

Hasta el momento no hay imputaciones ni mayores pistas sobre el paradero del niño, que se perdió mientras sus padres dormían la siesta en el interior provincial.