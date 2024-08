Durante la madrugada de este domingo 25 de agosto, en un operativo encabezado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, Policía de Córdoba y FPA, se desarticuló en un campo dentro del ejido de la localidad de Los Cedros (depto. Santa María), entre las rutas 5 y 36, una fiesta clandestina dfe gran magnitud.

El evento se desarrollaba sin habilitación ni medidas de seguridad correspondientes, donde se encontraban alrededor de 5.000 (cinco mil) personas, que se habían trasladado al lugar en un aproximado de 1.500 (mil quinientos) vehículos.

El operativo se realizó de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad, Policía de Córdoba (Departamentales Sur y Norte, Infantería y Caminera), y Fuerza Policial Antinarcotrafico (FPA). En el lugar estuvieron presentes el ministro Quinteros, los directores generales de Departamentales Norte y Sur, Crio. Gral. Antonio Urquiza y Crio. Gral. Gustavo Della Mea respectivamente, el director general de Policía Caminera Crio. My. Iván Rey, además del director general de Operaciones Antinarcotráfico de FPA, Guillermo Ayala.

En el marco del procedimiento se detuvo a una persona mayor de edad que quedó a disposición de la Justicia, y se efectuaron 15 (quince) procedimientos positivos donde se secuestraron distintos tipos de drogas (tussi, cocaína, éxtasis, metanfetamina, marihuana). Policía Caminera efectuó controles de alcoholemia en el lugar con numerosos resultados positivos.

El ministro de Seguridad de la Provincia Juan Pablo Quinteros señaló que "Esta es la fiesta clandestina mas grande que hemos desarticulado desde que comenzamos la gestión. Hay una decisión firme del Gobernador, transmitida al Ministerio de Seguridad y por mi intermedio a las fuerzas de seguridad de articular un trabajo conjunto en este sentido, también con los intendentes y jefes comunales, para desarticular este tipo de eventos que no cuentan con ninguna habilitación, ninguna medida de seguridad, y en donde sabemos que hay comercialización de droga y consumo de todo tipo." "Con la ayuda de la dirección general de Investigaciones Criminales de nuestra Policía los detectamos, y en el acto vamos a desarticularlas. Estas son situaciones que no vamos a permitir en Córdoba, y que sabemos que no se generan espontáneamente, hay organización y un gran negocio por detrás. Para este Gobierno Provincial cuidar de los cordobeses y de la salud de nuestros jóvenes siempre será una prioridad", agregó Quinteros y dijo que "No debe dejar de tenerse en cuenta que quienes concurren a estos eventos, generalmente organizados en el gran Córdoba, luego salen a las rutas bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes, con el riesgo que esto provoca. ", cerró Quinteros.Además, en el lugar se secuestraron secuestraron carpas, baños químicos, vallas, calefactores, mobiliarios (tablones, bancos mesas), un escenario de madera y hierro, handy, equipos de música (parlantes, monitores de piso, potencias, consola de sonido) y luces multiefectos.

Por otro lado, según estimaciones de los funcionarios presentes, a partir de los precios de las entradas y por el estacionamiento, se calcula que el evento generó aproximadamente un movimiento de 70 millones de pesos, sin considerar las bebidas alcohólicas y la comercialización de drogas.