En la madrugada del viernes, personal de la Policía de Córdoba junto con autoridades del área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad desarticularon una fiesta clandestina que se estaba desarrollando en un inmueble ubicado en el cruce de Bv. De Los Húngaros y De Los Italianos, en el barrio Los Boulevares.

Según las fuentes oficiales, en el lugar participaban alrededor de 400 personas. Tras las labores de control, las fuerzas pudieron dispersar a la multitud y procedieron al secuestro de una consola de sonido utilizada para la actividad.

La intervención buscó garantizar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con habilitaciones y espectáculos públicos. No se informaron detenciones en el parte oficial, aunque las actuaciones quedaron registradas por los organismos intervinientes para las sanciones que correspondan.