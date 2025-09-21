Distintas fuerzas de la Policía de Córdoba realizaron un operativo conjunto en el norte cordobés y desbarataron una banda de ocho personas acusadas de robo, faenamiento clandestino y venta ilegal de ganado vacuno en zonas rurales del norte provincial.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), la Patrulla Rural y el grupo táctico ETER, en operativos realizados en Villa Albertina, Cañada de Río Pinto y Copacabana, dentro del departamento Ischilín.

Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y dos mujeres, todos integrantes de un mismo entorno familiar: padre, hijas, yernos y hasta vecinos, quienes habrían participado en las distintas etapas del delito, desde el abigeato hasta la comercialización de carne faenada de manera ilegal en la región.

Un noveno sospechoso ya fue identificado y es intensamente buscado por las autoridades.

En el marco de los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de la Dra. Analía Céspedes.