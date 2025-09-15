“Siempre se habla, ‘seguro van a hacer votar a los muertos’. Bueno, lo hemos comprobado”, afirmó el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, sobre la denuncia que presentó en los Tribunales Federales.

El mandatario de la ciudad del departamento Colón relevó cerca de 500 casos de personas fallecidas que no fueron retiradas del padrón electoral desde 2015-2016.

“Hemos confirmado 70”, dijo el intendente sobre la cantidad de casos corroborados que votaron en elecciones locales y nacionales, según detalló Rambaldi frente al micrófono de Canal 10.

La detección de los votos fraguados surgió a partir de una alerta del gobierno provincial acerca de la falta de depuración de los padrones en La Calera.

La denuncia presentada por Rambaldi apunta contra los últimos intendentes de la localidad cordobesa, los primos Rodrigo y Facundo Rufeil. Además, también fue acusada la exdirectora del Registro Civil municipal, Susana Fiorini.