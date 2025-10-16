Una red de almacenamiento de armamento ilegal fue descubierta en la localidad de Villa María tras cinco allanamientos e incautaciones de un arsenal bélico.

Casas particulares, galpones y depósitos formaban parte del circuito de armas que funcionaba en el este de la provincia de Córdoba, según informó Villa María Vivo.

La investigación, a cargo de la fiscalía federal de Villa María, que dirige María Schianni, está caratulada como "tenencia y acopio de armas de guerra".

Los operativos contaron con el apoyo de la División Explosivos Sur de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Entre el material incautado, las fuerzas de seguridad encontraron: una escopeta de avancarga de doble cañón con un grabado “TORINO PERINO”, una carabina/revólver sin marca visible, cartuchos y proyectiles de diversos calibres, un cartucho bala calibre 22 marca Remington y una munición calibre 30.

El proyectil antiaéreo fabricado en FLB no tenía carga propulsora, fulminante ni carga explosiva.

Las pesquisas judiciales intentan dilucidar la procedencia y el destino del armamento que se encontraba almacenado en Villa María. Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas con los allanamientos.