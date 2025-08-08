Descubren un criadero clandestino de perros en el interior de Córdoba
En una vivienda de Cosquín se secuestraron catorce animales que se encontraban en condiciones de hacinamiento, desnutridos y con diferentes lesiones. La Fiscalía evalúa imputaciones por la violación de la Ley Sarmiento.
Un criadero ilegal de perros fue descubierto este viernes tras un allanamiento en la localidad de Cosquín.
La fiscal Florencia Lassarte ordenó el operativo a cargo de la comisaría local sobre una vivienda ubicada en el barrio La Huelga.
Inspectores del Ministerio Público Fiscal y médicos veterinarios acompañaron el allanamiento donde se secuestró a catorce animales que se encontraban en condiciones de hacinamiento, desnutrición y con diferentes lesiones.
Personal de Patrulla Ambiental y de la Guardia de Infantería también participaron del allanamiento bajo la presunta infracción de la Ley Sarmiento y de ordenanzas municipales por maltrato animal.
Una de las hipótesis que busca dilucidar la fiscal a cargo de la investigación es si la casa allanada funcionaba como centro de cría y venta ilegal de mascotas, según informó Carlos Paz Vivo.