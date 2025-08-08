Un criadero ilegal de perros fue descubierto este viernes tras un allanamiento en la localidad de Cosquín.

La fiscal Florencia Lassarte ordenó el operativo a cargo de la comisaría local sobre una vivienda ubicada en el barrio La Huelga.

Inspectores del Ministerio Público Fiscal y médicos veterinarios acompañaron el allanamiento donde se secuestró a catorce animales que se encontraban en condiciones de hacinamiento, desnutrición y con diferentes lesiones.

Personal de Patrulla Ambiental y de la Guardia de Infantería también participaron del allanamiento bajo la presunta infracción de la Ley Sarmiento y de ordenanzas municipales por maltrato animal.

Una de las hipótesis que busca dilucidar la fiscal a cargo de la investigación es si la casa allanada funcionaba como centro de cría y venta ilegal de mascotas, según informó Carlos Paz Vivo.