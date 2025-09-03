La Patrulla Rural de Córdoba clausuró un matadero clandestino que funcionaba en la localidad de Villa Nueva.

Los uniformados llegaron al lugar junto a técnicos del Ministerio de Bioagroindustria en un operativo que terminó con 100 kilos de carne bovina y elementos de faena secuestrados, según informó Villa María Vivo.

El peritaje sobre una sala de faenamiento, desmonte y cámaras frigoríficas concluyó que el establecimiento no contaba con condiciones de higiene y sanitarias adecuadas.

La carne decomisada fue trasladada a un frigorífico local para su destrucción en un digestor.