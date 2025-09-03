Sucesos
Descubren un matadero ilegal en el interior de Córdoba: secuestraron cien kilos de carne
El operativo estuvo a cargo de la Patrulla Rural, junto con técnicos del Ministerio de Bioagroindustria.
La Patrulla Rural de Córdoba clausuró un matadero clandestino que funcionaba en la localidad de Villa Nueva.
Los uniformados llegaron al lugar junto a técnicos del Ministerio de Bioagroindustria en un operativo que terminó con 100 kilos de carne bovina y elementos de faena secuestrados, según informó Villa María Vivo.
El peritaje sobre una sala de faenamiento, desmonte y cámaras frigoríficas concluyó que el establecimiento no contaba con condiciones de higiene y sanitarias adecuadas.
La carne decomisada fue trasladada a un frigorífico local para su destrucción en un digestor.