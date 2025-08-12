La Municipalidad de Córdoba lanzó una campaña para que los adultos mayores de 70 años puedan incorporar el beneficio de cuarenta viajes gratis en el transporte urbano.

Eduardo Ramírez, subsecretario de transporte, explicó que el trámite consiste en la migración del beneficio desde la tarjeta Red Bus hacia la SUBE.

"Hemos entregado más de 15 mil tarjetas SUBE a personas que ya tienen el beneficio por ser adultos mayores", dijo el funcionario.

Los sitios habilitados para realizar el trámite son las oficinas del Palacio 6 de Julio y las sedes de las empresas de transporte urbano en la Terminal de Ómnibus.

Sin embargo Ramírez aclaró que los beneficiarios pueden presentarse en la parada de colectivo, subir a la unidad y solicitarle al chofer que le habilite en beneficio. "Toca un botón el conductor y ya está habilitado", dijo el subsecretario de Transporte.

El funcionario también dijo que a partir del boleto 41 los beneficiarios podrán acceder al descuento del 55% que otorga la Nación en caso de ser jubilados o pensionados nacionales.