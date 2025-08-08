Manuel Calvo, el ministro de Gobierno de la administración de Martín Llaryora, mantuvo contacto con Tanta Trampa (Canal 10 y las radios de SRT Media) y dejó distintas definiciones políticas tras la presentación formal de alianzas electorales.

El denominado cordobesismo, conglomerado de partidos sobre los que destaca el PJ distrito Córdoba, presentó el nuevo sello, Provincias Unidas, que en el ámbito de la provincia estará compuesto por 14 partidos y que, naturalmente, comparte miradas e interpretaciones que se replican en otros distritos como Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

La línea antikirchnerista es prenda de disputa para casi todos los partidos en la provincia, caracterizada por el rechazo a las figuras vinculadas con Cristina Fernández de Kirchner. Si miramos la historia reciente, el drama mediático de las retenciones y la no asistencia federal durante los motines policiales de 2013 explican gran parte de esta negativa a todo lo que comience con K.

El mismo Calvo, perteneciente al peronismo cordobés, aseguró en Tanta Trampa que "Provincias Unidas es una fuerza antikirchnerista"

"Se ha hecho un gran esfuerzo para constituir esta alianza que, sin dudas, marca la diferencia no sólo en Córdoba sino en el resto de las provincias", agregó Calvo.

El reagrupamiento de los gobernadores desencantados con el Gobierno nacional buscará presionar al gobierno de Milei a través de las bancas en el Congreso.

Ante la pregunta clave, si será finalmente el exgobernador Juan Schiaretti el cabeza de lista de Provincias Unidas en Córdoba, el ministro de Gobierno dijo que “obviamente nosotros aspiramos a que eso ocurra”

Marcando diferencias, al menos discursivas, Calvo dijo que la función de Schiaretti, si finalmente participa de la elección, es "poder ayudar al Gobierno nacional a que pueda salir de la dificultad que tiene hoy, porque tiene que haber un superávit fiscal con la gente adentro".

La nota completa