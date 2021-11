Luego de más de tres semanas de derrames cloacales por las calles de Villa Páez y barrios aledaños, tras la rotura de un caño troncal por parte de una empresa que prestaba servicios para el municipio, desde la administración de Martín Llaryora, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba, Juan José Tuninetti dijo que culminaron las obras de la etapa de emergencia, por lo cual el "padecimiento de los vecinos ya es mínimo".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, el funcionario señaló que ahora "el flujo corre por dentro de cañerías" y se restituye "el normal funcionamiento de las cloacas" en el sector. En ese sentido, el funcionario destacó que pudieron culminar con "una obra muy complicada de ejecutar".

Más adelante, explicó que comienza la etapa de contingencia con "la construcción de una cañería paralela que va a durar más de dos meses para desviar el flujo por cañería nueva", luego de lo que se volverá a completar la sustitución de los caños en calles Igualdad y Arturo Orgaz "para tener doble cañería allí, porque es una situación bastante precaria del caño en ese lugar"

En esa dirección, recordó que por allí pasa "casi un tercio de todas las cloacas de Córdoba", aunque el panorama de aquí en adelante mejora debido a que las obras se realizarán "en seco", a diferencia de lo que hubo que hacer hasta ahora, aseveró.

Remarcó que los problemas en los caños "hay que repararlos en forma seria, porque son gravísimos" y apuntó contra administraciones anteriores por lo hecho en la materia. "Nosotros no ponemos chapas y hormigón y que eso un día reviente y cuando revienta pasa esto" que pasó señaló Tuninetti. "No hacemos ´chanchadas´" sostuvo y expresó que las reparaciones bien hechas "requieren alto nivel de inversión" ya que son obras muy complejas. Finalmente, afirmó que van a continuar con las tareas de limpieza en el sector y que "no habrá desbordes de cloacas".