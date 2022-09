Desde este jueves ya no habrá medidas de restricción ni protección contra el Covid 19

La directora de Epidemiología de Córdoba, Laura López, admitió que desde el jueves 1 de septiembre, ya no quedarán medidas de restricción ni protección contra el Covid 19 en toda la provincia.

No obstante, la funcionaria dijo que algunos grupos en particular, y quienes no tengan el esquema de vacunación completo (dos vacunas y dos refuerzos en adultos, dos vacunas un refuerzo en menores) deberán seguir utilizando el barbijo.

"Recomendamos a aquellas personas de alto riesgo que tengan patologías de base que sean adultos, o que no estén completamente vacunados, que por favor mantengan esta medida como una recomendación para cuidar su salud", indicó López en diálogo con Radio Universidad.

Ver: Córdoba: el barbijo deja de ser obligatorio en lugares cerrados

La epidemióloga sumó a esa lista a "aquellos que no estén con sus refuerzos (de vacunación anticovid) al día".

En esa línea, López señaló que "Lo que se observó en estos últimos meses que aquellas personas que no están completamente vacunadas -el poquito porcentaje de los que se internan y de los que fallecen- son personas mayores, sobre todo, y que no tienen completo su esquema de vacunación".

¿Qué significa tener el esquema de vacunación completo?

La funcionaria explicó que se considera completo cuando los adultos tienen las dos primeras dosis contra el Covid 19, la primera dosis de refuerzo y, transcurridos cuatro meses, la segunda. Es decir, las cuatro vacunas.

Para los menores, en tanto, se considera esquema completo cuando tienen las dos vacunas contra el coronavirus colocadas más un refuerzo.

"Si hoy yo tengo mi primer refuerzo y ya pasaron cuatro meses y no me puse el segundo, no se considera esquema completo", dijo la epidemióloga.

¿El chau barbijo será definitivo?

La médica indicó que la posibilidad de dar marcha atrás con la medida de dejar de exigir el barbijo siempre está, porque no se puede saber "si este virus va a volver a mutar y va a presentar situaciones que no están previstas. Por eso es muy importante lo que va a continuar con la vigilancia de este virus en todo lo que es fronteras también para poder ir monitorizando las variables que van circulando, para que no tengamos estas nuevas variantes que sean súper contagiosas y quizás que causen mayor gravedad. Por el momento esto no se ha observado, pero es importante seguir vigilando", explicó López.

En cuanto al porcentaje de las personas vacunadas en el territorio cordobés, la funcionaria dijo que "el 70% de la población tiene el esquema completo, hablando de los niños mayores de 12 años. Todavía los menores son los que por el momento están un poco más lerdos en alcanzar las coberturas deseadas", sostuvo.

La epidemióloga remarcó que "un 70% es aceptable pero siempre mientras más alta es la cobertura, mayor protección va a tener la población en su conjunto".

Al ser consultada si ya no quedan medidas de restricción y protección contra el Covid 19, tras dos años y medio de pandemia, López señaló que sólo permanecen los hábitos que se han adquirido (o se debieron adquirir) durante todo este tiempo.