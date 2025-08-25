Desde la implementación del nuevo sistema en mayo, la Municipalidad de Córdoba avanza en la migración desde la tarjeta Red Bus hacia la SUBE. Este lunes, la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito anunció que, a partir del 1 de septiembre, la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años comenzará a funcionar solo con la tarjeta SUBE.

La tarifa está destinada a quienes registren domicilio en la ciudad de Córdoba en su DNI, y otorga 40 viajes mensuales sin cargo, que se renuevan automáticamente. Una vez agotados los pasajes gratuitos, se aplica un descuento del 55% sobre el boleto, de acuerdo con el beneficio nacional. Además, cabe destacar que la tarjeta SUBE habilita un saldo negativo de hasta $1.200. En cambio, la tarjeta Red Bus dejó de permitir este beneficio a mediados de agosto.

¿Cómo gestionar la Tarjeta Social para Mayores de 70 años?

Quienes ya cuenten con la tarjeta SUBE pueden activar el beneficio apoyando su tarjeta en las validadoras de los colectivos. El proceso también se puede realizar a través de celulares con tecnología NFC o contactless, descargando la aplicación de SUBE.

Por el contrario, las personas que aún no tengan la SUBE deberán acercarse presencialmente a los siguientes puntos de gestión, con DNI en mano:

Palacio 6 de julio (Avenida Marcelo T. de Alvear 120): de lunes a viernes, de 8 a 18hs, y los días sábado de 8 a 16hs.

(Avenida Marcelo T. de Alvear 120): de lunes a viernes, de 8 a 18hs, y los días sábado de 8 a 16hs. Boleterías 40 y 41 de FAM en la Terminal de Ómnibus T1: de lunes a viernes de 8 a 18hs.

en la Terminal de Ómnibus T1: de lunes a viernes de 8 a 18hs. Boletería 45 de Coniferal , en la Terminal de Ómnibus T1; y Boletería 85 de Tamsau , en la Terminal de Ómnibus T2: en ambas de lunes a viernes de 9 a 16hs.

, en la Terminal de Ómnibus T1; y , en la Terminal de Ómnibus T2: en ambas de lunes a viernes de 9 a 16hs. Boletería 86 de SíBus , ubicada en la Terminal de Ómnibus T2: de lunes a jueves de 9 a 16:30hs y viernes de 9 a 15:30hs.

, ubicada en la Terminal de Ómnibus T2: de lunes a jueves de 9 a 16:30hs y viernes de 9 a 15:30hs. En todos los CPC, a excepción de Mercado de la Ciudad: de lunes a viernes, de 8 a 14hs, salvo los centros que atienden en horario extendido, que abren de 8 a 18hs.

El costo de la tarjeta SUBE es de $1.500. En el Palacio 6 de julio y en los CPC se entrega de manera gratuita con un saldo negativo equivalente al valor del plástico, que podrá ser saldado en la primera carga. Una vez obtenida la tarjeta, el beneficio se activa en los colectivos.