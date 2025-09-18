Economía
Desempleo en Argentina: el Indec marcó que fue del 7,6% en el segundo trimestre del año
En el Gran Córdoba, la Encuesta Permanente de Hogares relevó un mayor índice de personas sin trabajo.
La tasa de desocupación en Argentina se mantuvo estable en el segundo trimestre del 2025 con un índice de 7,6%.
La cifra no sufrió alteraciones con respecto al mismo período del 2024 y mostró una leve baja con respecto al 7,9% del primer trimestre del 2025.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos relevó, a través de la Encuesta Permanente de Hogares, que en las mujeres la desocupación ascendió al 8,7%.
En cuanto a la discriminación por regiones el Gran Buenos Aires y el área Pampeana registraron marcas de 8,7% y 7,4%.
En particular en el Gran Córdoba se relevó una desocupación del 8,9% y en Río Cuarto del 5,8%.