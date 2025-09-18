La tasa de desocupación en Argentina se mantuvo estable en el segundo trimestre del 2025 con un índice de 7,6%.

La cifra no sufrió alteraciones con respecto al mismo período del 2024 y mostró una leve baja con respecto al 7,9% del primer trimestre del 2025.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos relevó, a través de la Encuesta Permanente de Hogares, que en las mujeres la desocupación ascendió al 8,7%.

En cuanto a la discriminación por regiones el Gran Buenos Aires y el área Pampeana registraron marcas de 8,7% y 7,4%.

En particular en el Gran Córdoba se relevó una desocupación del 8,9% y en Río Cuarto del 5,8%.