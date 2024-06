El Proyecto Carayá, un refugio dedicado al rescate, rehabilitación y conservación de primates y pumas en Córdoba, enfrenta una situación crítica. “Nunca nos pasó de no poder comprar comida para los animales“ afirma Alejandra Juárez, directora general de la ONG, en una conmovedora publicación en Facebook.

En el cuadro general de restricciones que enfrenta el país, en apenas tres meses, el refugio vio caer sus ingresos hasta niveles desconocidos. “Nuestro centro se autofinanció estos últimos años con las visitas no invasivas del público, con donantes y con voluntarios extranjeros. Nunca nos pasó esto de no poder comprar comida, ni siquiera en pandemia”, relata Juárez en la publicación.

“Nunca nos sobró el dinero pero tampoco había lujos, los proveedores siempre cobraban, pero desde hace ya dos semanas la situación fue empeorando hasta que pedí ayuda”.

Aunque parezca innecesario recordarlo, Juárez precisa de modo dramático el particular contexto de la Fundación: “Esto no es una "actividad" que puedo decir: ‘nos fundimos’ y cierro las puertas, es no tener salida”.

Lo cierto es que hoy tienen varias iniciativas en marcha, pero la solidaridad inmediata es lo que ha permitido pasar los momentos críticos de las últimas semanas.

“Hoy puedo decir que gracias a las donaciones los animales comieron. AGRADEZCO DE CORAZÓN A LA GENTE QUE NOS DONÓ, LO QUE NOS AYUDÓ A COMPRAR PARA ESTA SEMANA QUE PASÓ LOS ALIMENTOS”

¿Y cuál es la población que sostiene esta fundación? Es difícil imaginarse que, sostenidas por el esfuerzo de un grupo de personas, una madre y sus hijas, estén siendo protegidos 180 monos carayás y 42 monos capuchinos, en total 222 primates; a los que deben sumarse 22 pumas, 4 zorros y 3 gatos del monte.

La publicación no se olvida de agradecer a quienes colaboran en el esfuerzo, pero no queda más remedio que pensar en que los animalitos seguirán necesitando ayuda. Cuenta Alejandra que “desde el gobierno provincial y el Bioparque de Córdoba, están viendo la manera de ayudarnos”, pero por supuesto, este tipo de iniciativas lleva tiempo, esfuerzo, coordinación y, naturalmente, burocracia.

¿Cómo comerán los animales la semana próxima?. Alejandra dice sentirse “caradura” por el “magazo”. Tal vez quienes lean y difundan el pedido de auxilio sientan otra cosa y les parezca que vale la pena colaborar.

Así que, los datos para sumar aportes son estos: