Desmoronamiento en una obra en Nueva Córdoba: dos obreros resultaron heridos

Un desmoronamiento en una construcción de barrio Nueva Córdoba dejó este lunes a dos trabajadores heridos mientras trabajan. El hecho ocurrió en calle Rondeau al 540, donde cedió una pared de tierra en el sector del subsuelo.

Personal policial y un servicio de emergencias acudieron de inmediato al lugar para asistir a los obreros afectados. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Tanto la Policía de Córdoba, como personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la Dirección de Bomberos trabajan en la zona y se investigan las condiciones de la obra al momento del accidente.