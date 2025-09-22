Un desmoronamiento en una construcción de barrio Nueva Córdoba dejó este lunes a dos trabajadores heridos mientras trabajan. El hecho ocurrió en calle Rondeau al 540, donde cedió una pared de tierra en el sector del subsuelo.

Desmoronamiento en una obra en Nueva Córdoba: dos obreros resultaron heridos
Policía de Córdoba.

Personal policial y un servicio de emergencias acudieron de inmediato al lugar para asistir a los obreros afectados. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Tanto la Policía de Córdoba, como personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la Dirección de Bomberos trabajan en la zona y se investigan las condiciones de la obra al momento del accidente.