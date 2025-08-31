En horas de la noche del sábado, desde Avenida Bodereau esquina Río de Janeiro, del barrio Lomas del Sur de la ciudad de Villa Allende hasta el hospital de Unquillo, fue trasladado por un servicio de emergencias.

Según el parte policial, el hombre, mayor de edad, presentaba al momento de llegar el servicio médico una herida cortante y aparentemente se encontraba alcoholizado.

Al parecer, la alta velocidad con la que venía circulando en su camioneta, sumado a las condiciones climáticas de anoche, habrían derivado en el despiste, aunque en definitiva, y por causas que se tratan de establecer, este individuo habría colisionado su camioneta marca Ford Ranger, de color blanco, contra un poste de alumbrado.

Como consecuencia del hecho, el hombre fue hospitalizado luego de protagonizar el mencionado siniestro vial, mientras se investigan las probables causas que habrían derivado en el accidente.