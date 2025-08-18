Después del divorcio en la UCR Córdoba, Ramón Mestre encabeza la lista Más Radicalismo
Sin el sector que responde al diputado Rodrigo de Loredo y al presidente del Comité Córdoba, Marcos Ferrer, el exintendente presentó su lista, en la que será secundado por una abogada especialista en derecho administrativo.
Con la UCR partida tras una lucha interna de intereses, descartado Rodrigo de Loredo como candidato, el exintendente Ramón Mestre tiene el desafío de seducir a una base electoral dispersa, quizá desencantada.
La boleta de la alianza Más Radicalismo llevará en segundo lugar a Patricia Rodríguez, una abogada especialista en derecho administrativo y docente universitaria. Rodríguez reviste además la vicepresidencia del Congreso de la UCR.
En el tercer lugar irá Martín Lucas, abogado especialista en derecho de la salud, y el cuarto es para Norma Ghione, también abogada y ex concejal y tribuno de cuentas de la Ciudad de San Francisco.
Los jefes de campaña de la UCR son Leopoldo Grustrup, Intendente de Pilar, e Ignacio Tagni, Intendente de Villa Nueva.
Tanto el presidente del Comité Córdoba, Marcos Ferrer, y el influyente diputado De Loredo, anticiparon que no harán campaña por Mestre.