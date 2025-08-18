Con la UCR partida tras una lucha interna de intereses, descartado Rodrigo de Loredo como candidato, el exintendente Ramón Mestre tiene el desafío de seducir a una base electoral dispersa, quizá desencantada.

La boleta de la alianza Más Radicalismo llevará en segundo lugar a Patricia Rodríguez, una abogada especialista en derecho administrativo y docente universitaria. Rodríguez reviste además la vicepresidencia del Congreso de la UCR.

En el tercer lugar irá Martín Lucas, abogado especialista en derecho de la salud, y el cuarto es para Norma Ghione, también abogada y ex concejal y tribuno de cuentas de la Ciudad de San Francisco.

Los jefes de campaña de la UCR son Leopoldo Grustrup, Intendente de Pilar, e Ignacio Tagni, Intendente de Villa Nueva.

Tanto el presidente del Comité Córdoba, Marcos Ferrer, y el influyente diputado De Loredo, anticiparon que no harán campaña por Mestre.