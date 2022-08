En la mañana de este martes, en un control de ITV que estaba ubicado en cercanías al CPC de Argüello, sucedió un hecho particular con un vehículo que iba a ser retenido.

Según precisó el Ing. Nicolás Molina, Director Técnico de la ITV, a cba24n.com.ar, cuando se intentó detener al auto para el control el hombre quiso darse a la fuga. Los adicionales presentes en el lugar se lo impidieron.

Cuando logran pedirle los papeles, notan que no estaba en regla: el auto, un Renault 21, no tenía seguro y el sujeto no contaba con autorización para conducirlo. Además, el vehículo no estaba en condiciones para circular.

"Cuando se le avisa de que se le tiene que retener el vehículo empieza a amenazar con prenderlo fuego y luego toma esa pala y empieza a romperlo", explicó Molina. Tras este momento, el auto fue confiscado y está en los depósitos de la ITV.

El momento en que lo destruye fue registrado por un celular. El hombre rompió los vidrios, las ópticas y las cubiertas con una pala. Como el hecho no pasó a mayores, la policía no intervino.