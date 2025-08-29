Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, exigió este viernes la liberación inmediata del secretario general de la regional Córdoba, Federico Giuliani, y advirtió que evaluarán una medida de fuerza nacional.

El secretario general de ATE nacional llegó a la provincia el día después de la represión frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, que terminó con 14 detenidos y periodistas golpeados por la Policía de Córdoba.

«Hemos venido a exigir la inmediata liberación del secretario general del sindicato en la provincia, Federico Giuliani, pero también a repudiar el accionar policial absolutamente ilegal», dijo Aguiar en conferencia de prensa frente a Tribunales I, donde se concentró una columna del gremio estatal.

Giuliani fue trasladado al Hospital Misericordia debido a una luxación que sufrió en medio de la violenta jornada en la ciudad de Córdoba.

«Con Federico están ensañados; la Policía lo tiene identificado, y en principio le provocaron una luxación en el codo. Pasó la noche esposado a la cama, con dos policías que lo custodiaban todo el tiempo, y la plana mayor de la Policía pasándolo a ver, como si estuviera (el fallecido Osama Bin Laden) vivo», apuntó su abogado defensor, Claudio Orosz, en diálogo con los SRT.

El fiscal Ernesto de Aragón imputó al secretario general de ATE Córdoba por «amenazas» y dispuso que permanezca detenido por lo menos hasta el lunes. El resto de las personas apresadas fue liberado en el transcurso de la madrugada.

«Si no liberan hoy (viernes) a Federico Giuliani, este sindicato evaluará lanzar una medida de fuerza de alcance general en todo el país», afirmó Aguiar frente a los micrófonos de la prensa.