Detenido en Ruta 9: intentó sobornar a la Policía Caminera con $50.000

Un hombre de 72 años, oriundo de Olavarría (Buenos Aires), fue detenido este lunes por la mañana tras intentar sobornar a efectivos de la Policía Caminera durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, kilómetro 740.

El sujeto, conductor de un motorhome Peugeot Boxer, transportaba un revólver con cartuchos sin la documentación legal correspondiente.

Al ser detectada la irregularidad, el hombre ofreció a los uniformados una suma de $50.000 con el objetivo de evitar el procedimiento.

Ante el intento de cohecho, fue inmediatamente aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

El arma de fuego fue secuestrada.