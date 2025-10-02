Cinco adolescentes de entre trece y dieciséis años fueron detenidos este jueves por el intento de asesinato de una niña de quince años en Villa María días atrás.

Efectivos de la Policía de Córdoba allanaron diferentes viviendas en el este provincial después de la denuncia de tentativa homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el ataque ocurrido el sábado pasado.

El sitio Villa María Vivo informó que la víctima fue interceptada por la banda en moto mientras se encontraba con otras amigas en barrio Francisco García.

La víctima fue trasladada al hospital local y "sobrevivió de milagro", según relataron testigos del hecho.

La fiscal Juliana Companys ordenó las detenciones de tres adolescentes de 16 años tras considerarlos coautores del intento de homicidio. Mientras que otros dos jóvenes, de trece y quince años, fueron acusados por se partícipes necesarios.

En los allanamientos desplegados por los barrios de Los Olmos, Las Playas, Nicolás Avellaneda y 400 Viviendas la división de investigaciones de la departamental General San Martín incautaron teléfonos celulares.

Las pesquisas sobre los seis implicados dieron cuenta de diferentes pasos por el Complejo Esperanza y se sospecha que participarían de una banda conocida como "levantaporones" que se dedicaba a robos de vehículos.